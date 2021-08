Valentino Rossi | dopo la morte di Simoncelli non lo ha più fatto

(Di giovedì 5 agosto 2021)ha sempre celebrato le sue vittorie in modo esilarante. Ma tutto è cambiato dalla tragica scomparsa di(Getty Images)“Il dottore”sarebbe una leggenda del motociclismo e dello sport anche solo per i traguardi sportivi impareggiabili raggiunti in vent’anni e oltre di onorata carriera. Ma lo è tre volte-è un campione per le sue doti eccezionali di pilota. Ma anche per gli indimenticabili sketch memorabili e celebrazioni goliardiche che ...

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - DanZzJr : RT @OptaPaolo: 235 - Valentino Rossi è il pilota con più podi all’attivo nel Motomondiale considerando tutte le classi (235). Leggenda. #V… - dan8ay : RT @la_patilla: El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi anuncia su retirada a final de 2021 -

ROMA - "Come ho detto nel corso della stagione prendo la mia decisione dopo la pausa estiva e o deciso di fermarmi dopo la stagione. Questa sarà la mia ultima metà stagione " . Cosìha annunciato il ritiro ufficiale dalla MotoGp nella conferenza stampa organizzata alla vigilia del Gran Premio di Stiria. Il Dottore lascerà il Motomondiale al termine della stagione ...ROMA - ha annunciato il ritiro dalla al termine della stagione 2021 . Il Dottore ha dato la notizia nella conferenza stampa organizzata alla vigilia del Gran Premio di Stiria: "Come ho detto nel ...A fine stagione, dunque, Valentino si fermerà definitivamente e non gareggerà più. In conferenza stampa ha detto che sarebbe andato avanti per altri 20-25 anni ma non si può. Ha anche aggiunto “Ci ...Da mesi per non dire da anni Valentino Rossi deve rispondere a domande sul suo futuro. E oggi, 5 luglio, con un conferenza stampa a sorpresa ha spiegato: “Ho deciso di fermarmi a fine stagione. È dura ...