Un salto temporale in Lucifer 6 con un ritorno a sorpresa: tutti i dettagli (Di giovedì 5 agosto 2021) Non solo un salto temporale all'inizio di Lucifer 6, ma anche un ritorno a sorpresa. L'ultima stagione della serie Netflix promette di rispondere ad alcune delle domande lasciate in sospeso nel finale della quinta. Il diavolo ha infatti fatto qualcosa che nessuno, neanche lui stesso si sarebbe mai immaginato: è diventato il nuovo Dio, occupando il ruolo lasciato libero dal padre dopo una battaglia con suo fratello Michael. Il gran colpo di scena ha lasciato i fan a chiedersi cosa sarebbe successo a Lucifer e, dopo quanto svelato da TV Line, assisteremo a un piccolo ...

