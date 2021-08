Siberia | decine di incendi devastano le foreste | a fuoco 1 | 5 milioni di ettari di taiga – Video

Advertising

Wleimmersioni : RT @PolScorr: La #Yakutia, la regione più fredda della Siberia e della Terra, brucia da maggio #wildfires2021Russia Decine di orsi scappa… - Xad00m : RT @PolScorr: La #Yakutia, la regione più fredda della Siberia e della Terra, brucia da maggio #wildfires2021Russia Decine di orsi scappa… - Alex_Saracino85 : RT @PolScorr: La #Yakutia, la regione più fredda della Siberia e della Terra, brucia da maggio #wildfires2021Russia Decine di orsi scappa… - antcolag : RT @PolScorr: La #Yakutia, la regione più fredda della Siberia e della Terra, brucia da maggio #wildfires2021Russia Decine di orsi scappa… - PolScorr : La #Yakutia, la regione più fredda della Siberia e della Terra, brucia da maggio #wildfires2021Russia Decine di o… -

Ultime Notizie dalla rete : Siberia decine

Corriere TV

di villaggi sono stati evacuati nelle località turistiche del sud della Turchia, che sta ... Ma anche nel resto del mondo, dallaal Canada fino all'Ovest degli Stati Uniti, incendi sempre ...E così dopo l'emergenza caldo in Nord America, le alluvioni in Europa, gli incendi in, le ...di ricoveri sono stati disposti per intossicamento da fumo. Intanto le inquietanti immagini ...Centinaia di residenti della provincia sudoccidentale turca di Mugla, sul Mar Egeo, sono stati evacuati oggi dalla Guardia Costiera del Paese attraverso il porto di Oren a causa degli incendi boschivi ...Cristiano Malgioglio siederà nella giuria della nuova edizione di «Tale e Quale Show», ai nastri di partenza il 17 settembre su Raiuno. Il paroliere sarà il terzo giurato, accanto a Loretta Goggi e Gi ...