Ora la variante Lambda fa paura. E' già allarme rosso: sarebbe contagiosa e resistente ai vaccini (Di giovedì 5 agosto 2021) Uno studio giapponese accende una spia rossa sulla mutazione del Covid individuata per la prima volta in Perù. Era metà giugno quando l'Organizzazione mondiale della sanità annunciava la classificazione della variante Lambda del Covid, individuata per la prima volta in Perù nell'agosto 2020 e già presente in diversi Paesi in particolare latino-americani, come 'variante di interesse' (Voi). A ribadire la necessità di monitorarla e l'impegno dell'Oms in questo senso è l'epidemiologa Maria Van Kerkhove, esperta a capo del gruppo tecnico Oms per il nuovo coronavirus. Il tutto mentre uno studio giapponese, non ancora sottoposto a revisione ...

