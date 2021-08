Olanda | scavano diga e scoprono una strada romana di 2 000 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Olanda scavano

askanews

Indurante gli scavi per la costruzione di una diga sono stati scoperti un canale e una grande strada di epoca romana risalenti a 2.000 anni fa. Si trovano nei pressi di Nijmegen, una importante ...... che ha operato non solo in Germania, ma anche in, in Gran Bretagna e negli USA. E il ... Ricordo ai non addetti che per concimare chimicamente il terreno sie devastano vasti territori ...Milano, 5 ago. (askanews) - In Olanda durante gli scavi per la costruzione di una diga sono stati scoperti un canale e una grande strada di ...In un'edizione da quasi record di medaglie, il 'buco' degli sport di squadra tra flop, mancate qualificazioni e movimenti in evoluzione [LEGGI] ...