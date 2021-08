Muore in un incidente stradale: l’amico è in coma (Di giovedì 5 agosto 2021) L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri: la vittima era a bordo della moto che si è scontrata con un’auto: ferito il conducente Credit: Pixabay (foto di repertorio)Duro colpo per la città di Aversa, nel Casertano. Nella giornata di ieri, mercoledì 4 agosto, in via Nuova Arco Sant’Antonio a Giugliano in Campania, Dennis Ferrante di soli diciotto anni, è morto in uno scontro in strada tra la moto sulla quale era a bordo con un amico e un’autovettura. La madre della vittima è nota in città, Adriana Chiariello, in quanto insegnante nella scuola Pascoli. In una nota la dirigente scolastica ha espresso solidarietà alla professoressa con tutto il corpo docente e il ... Leggi su ck12 (Di giovedì 5 agosto 2021) L’è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri: la vittima era a bordo della moto che si è scontrata con un’auto: ferito il conducente Credit: Pixabay (foto di repertorio)Duro colpo per la città di Aversa, nel Casertano. Nella giornata di ieri, mercoledì 4 agosto, in via Nuova Arco Sant’Antonio a Giugliano in Campania, Dennis Ferrante di soli diciotto anni, è morto in uno scontro in strada tra la moto sulla quale era a bordo con un amico e un’autovettura. La madre della vittima è nota in città, Adriana Chiariello, in quanto insegnante nella scuola Pascoli. In una nota la dirigente scolastica ha espresso solidarietà alla professoressa con tutto il corpo docente e il ...

