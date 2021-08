Lionel Messi non rinnova col Barcellona: il comunicato del club (Di giovedì 5 agosto 2021) Lionel Messi non rinnova il suo contratto con il Barcellona: è ufficiale. Lo ha comunicato nella serata di oggi, giovedì 5 agosto 2021, il club catalano con un comunicato stampa. “Pur avendo raggiunto un accordo ed essendoci la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto, questo oggi non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali”, si legge nella nota. “Data questa situazione, Lionel Messi non continuerà ad essere legato all’FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che ... Leggi su tpi (Di giovedì 5 agosto 2021)nonil suo contratto con il: è ufficiale. Lo hanella serata di oggi, giovedì 5 agosto 2021, ilcatalano con unstampa. “Pur avendo raggiunto un accordo ed essendoci la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto, questo oggi non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali”, si legge nella nota. “Data questa situazione,non continuerà ad essere legato all’FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che ...

