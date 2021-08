Leo Messi | una carriera costellata di titoli

(Di giovedì 5 agosto 2021) Leoe' da oltre un decennio la punta di diamante del Barcellona e della Nazionale argentina. Soprannominato la "pulce" per via della statura (non raggiunge il metro e 70) che pero' non gli ha ...

DiMarzio : Leo #Messi non rinnova con il #Barcellona: 'Ostacoli economici e strutturali' - Eurosport_IT : ?????? Clamoroso, ma vero: Leo Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni!

e' da oltre un decennio la punta di diamante del Barcellona e della Nazionale argentina. Soprannominato la "pulce" per via della statura (non raggiunge il metro e 70) che pero' non gli ha ...Il mancato accordo trae il Barcellona sul rinnovo del contratto ha fatto il giro del mondo. Tutti i siti e i quotidiani sportivi hanno riportato la notizia. Dalla Spagna all'Argentina, passando per Inghilterra e ...Leo Messi e' da oltre un decennio la punta di diamante del Barcellona e della Nazionale argentina. Soprannominato la 'pulce' per via della ...Messi e il Barca si separano – Lionel Messi e il Barca si separano. L’ufficialità è arrivata direttamente dal club blaugrana, che ha appena pubblicato un comunicato annunciando l’addio del fuoriclasse ...