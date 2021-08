Fungo Reishi | proprietà | a cosa serve e come assumerlo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Cos’è Il(Ganoderma lucidum), noto anchee ling zhi e ganoderma, è unsaprofita che cresce sulle cortecce di querce e castagni in varie località calde e umide dell’Asia, dove è anche ampiamente coltivato. Esistono due varietà di: ilrosso, dal cappello rossastro, e ilnero che ha invece una colorazione del cappello più scura e bruna. Si tratta di funghi che possono essere consumati cosìsono, essiccati, ma che più spesso sono utilizzati in polvere e sotto forma di estratto secco da ...

Oggi ci concentreremo, invece, sul, famoso anche come "dell'immortalità". Quasi nessuno conosce questoma è un incredibile antitumorale naturale. Vediamo perché, le sue ...longa )( G. lucidum ) Papaya fermentata (frutto fermentato della C. papaya ) Foglie di trifoglio rosso ( T. pratense ) Foglie di vite rossa ( V. vinifera ) Radice di zenzero ( Z. ...Il Ganoderma è un fungo con innumerevoli benefici per la salute: scopriamo quali sono le sue proprietà salutari.La natura ci regala ogni giorno dei prodotti incredibili. Qualche giorno fa abbiamo parlato delle proprietà del trifoglio rosso contro lo stress e di ...