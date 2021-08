Diga a rischio esondazione nel lecchese: evacuate 120 persone da un campeggio (Di giovedì 5 agosto 2021) Maltempo, Diga a rischio esondazione nel lecchese: 120 persone evacuate da un campeggio. Il Comune di Dervio ha invitato gli abitanti a osservare la massima prudenza e a spostare le auto dai box garage. Chiuse due strade per frane e smottamenti. Disagi anche nel Comasco. Centoventi persone sono state evacuate da un campeggio a Dervio, paese del lecchese affacciato sul Lago di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) Maltempo,nel: 120da un. Il Comune di Dervio ha invitato gli abitanti a osservare la massima prudenza e a spostare le auto dai box garage. Chiuse due strade per frane e smottamenti. Disagi anche nel Comasco. Centoventisono stateda una Dervio, paese delaffacciato sul Lago di

Advertising

Corriere : Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - Corriere : Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - OstFF : RT @Corriere: Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - Daniele_Manca : Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - bruttomonello : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, diga a rischio esondazione nel Lecchese: 120 persone evacuate da un campeggio #maltempo -