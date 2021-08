Vendite in ripresa in Italia e in Europa a giugno. A luglio forte crescita dell’attività nel settore dei servizi (Di mercoledì 4 agosto 2021) A giugno le Vendite al dettaglio in Italia hanno registrato un aumento dello 0,7% rispetto a maggio. Lo afferma l’Istat in un comunicato. Su base tendenziale, ossia nel confronto con lo stesso mese dell’anno prima, si è rilevato un incremento del 7,7%. L’aumento delle Vendite ha interessato tutti i tipi di esercizi commerciali, compresi i piccoli negozi. “Nel corso del primo semestre del 2021 – commenta Istat – vi è stato un progressivo aumento delle Vendite al dettaglio rispetto all’ultima parte dello scorso anno. Alla lieve crescita congiunturale del primo trimestre è seguita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Aleal dettaglio inhanno registrato un aumento dello 0,7% rispetto a maggio. Lo afferma l’Istat in un comunicato. Su base tendenziale, ossia nel confronto con lo stesso mese dell’anno prima, si è rilevato un incremento del 7,7%. L’aumento delleha interessato tutti i tipi di esercizi commerciali, compresi i piccoli negozi. “Nel corso del primo semestre del 2021 – commenta Istat – vi è stato un progressivo aumento delleal dettaglio rispetto all’ultima parte dello scorso anno. Alla lievecongiunturale del primo trimestre è seguita ...

