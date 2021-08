Tokyo2020 | Pellegrini diventa membro del Cio

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Federicaè stata elettaCio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico. La nuotatrice azzurra resterà in carica fino al 2028 e sarà di conseguenza in Giunta Coni fino a quella data. Nello sport italiano l'unico precedente è quello di Manuela Di Centa. L'azzurra è risultata terza tra gli eletti. Al primo posto il cestista spagnolo Pau Gasol, al secondo la ciclista polacca Maja Martina Wloszczowska. Quarto il fiorettista giapponese Yuki Ota. L'azzurra ha concluso il suo percorso olimpico e sarà nuovamente in gara con l'International Swimming League il 26 agosto a Napoli.Federicasi è ...