Spagna, via libera alla riapertura degli stadi al 40% della capienza (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Spagna riapre gli stadi al 40% della capienza massima. Ad annunciarlo è il ministro della salute, Carolina Darias, in una conferenza stampa nella quale sono state rese note le modalità con cui avverrà la suddetta riapertura: “Consentiremo una capienza massima del 40% degli stadi aperti, all’aperto, e del 30% per i siti chiusi garantendo sempre una distanza interpersonale di 1,5 metri”. Mascherina obbligatoria, no alla consumazione di bevande o cibo e le misure entreranno in vigore dal 13 agosto, data in cui riprenderà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lariapre glial 40%massima. Ad annunciarlo è il ministrosalute, Carolina Darias, in una conferenza stampa nella quale sono state rese note le modalità con cui avverrà la suddetta: “Consentiremo unamassima del 40%aperti, all’aperto, e del 30% per i siti chiusi garantendo sempre una distanza interpersonale di 1,5 metri”. Mascherina obbligatoria, noconsumazione di bevande o cibo e le misure entreranno in vigore dal 13 agosto, data in cui riprenderà ...

Advertising

sportface2016 : #Spagna, via libera alla riapertura degli stadi al 40% della capienza - Angela_F222 : RT @virginiaraggi: Via dei Due Macelli così non l’avevate mai vista. Guardate che bella la nuova pavimentazione in sanpietrini frutto di un… - AntigoneCris : RT @SafinumNerf: @AntigoneCris Genova non aveva problemi in quegli anni. Era la cassaforte del Re di Spagna. Nessuno poteva toccarla. Come… - ronzidante : RT @virginiaraggi: Via dei Due Macelli così non l’avevate mai vista. Guardate che bella la nuova pavimentazione in sanpietrini frutto di un… - SafinumNerf : @AntigoneCris Genova non aveva problemi in quegli anni. Era la cassaforte del Re di Spagna. Nessuno poteva toccarla… -