New World: l'uscita dell'MMORPG di Amazon slitta al 28 Settembre (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo una closed beta che ha raccolto importanti feedback da parte dei giocatori, il nuovo MMORPG di Amazon Games è stato rimandato di un mese per rifinire ulteriormente l'esperienza di gioco e renderla più ricca ed apprezzabile per i giocatori. La data di uscita originale, fissata per il 31 Agosto, era ritenuta infatti troppo vicina per poter offrire agli utenti un prodotto che andasse in contro alle richieste ottenute durante la closed beta in questione, per cui si è optato per una release a fine Settembre. Essendo andati incontro ad una cancellazione pesante con il loro ultimo titolo Crucible, uno scooter di squadra che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Dopo una closed beta che ha raccolto importanti feedback da parte dei giocatori, il nuovodiGames è stato rimandato di un mese per rifinire ulteriormente l'esperienza di gioco e renderla più ricca ed apprezzabile per i giocatori. La data dioriginale, fissata per il 31 Agosto, era ritenuta infatti troppo vicina per poter offrire agli utenti un prodotto che andasse in contro alle richieste ottenute durante la closed beta in questione, per cui si è optato per una release a fine. Essendo andati incontro ad una cancellazione pesante con il loro ultimo titolo Crucible, uno scooter di squadra che ...

Advertising

Eurogamer_it : L'attesa per l'MMORPG di Amazon si allunga di un altro mese #AmazonGames @NewWorld - GiocareOra : L'uscita di New World è stata posticipata a settembre - _DrCommodore : New World rinviato di circa un mese da Amazon - - zazoomblog : New World: data di uscita rimandata sviluppatori ringraziano i giocatori – Notizia – PCVideogiochi per PC e console… - markbezdicek : RT @trionfoeterno: Il mondo nuovo (Brave New World) è romanzo fantascienza genere distopico 1932 di Aldous Huxley Come disse Kissinger Esso… -