Mutui under 36, si possono risparmiare anche più di 20mila euro (Di mercoledì 4 agosto 2021) Se si hanno meno di 36 anni e si è deciso di acquistare una casa con un mutuo, questo sembra essere proprio il momento giusto: la prospettiva è quella di risparmiare anche più di 20mila euro. Il mondo bancario punta infatti sui più giovani, rispondendo così anche alla chiamata del governo tanto che, secondo l’analisi di Facile.it, alcuni dei principali istituti di credito hanno lanciato Mutui al 100%, destinati a chi ha meno di 36 anni, con tassi fissi che partono dall’1,10% (Taeg), valore più basso di sempre per un finanziamento di questo genere. Secondo le simulazioni, grazie a queste ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Se si hanno meno di 36 anni e si è deciso di acquistare una casa con un mutuo, questo sembra essere proprio il momento giusto: la prospettiva è quella dipiù di. Il mondo bancario punta infatti sui più giovani, rispondendo cosìalla chiamata del governo tanto che, secondo l’analisi di Facile.it, alcuni dei principali istituti di credito hanno lanciatoal 100%, destinati a chi ha meno di 36 anni, con tassi fissi che partono dall’1,10% (Taeg), valore più basso di sempre per un finanziamento di questo genere. Secondo le simulazioni, grazie a queste ...

Advertising

fisco24_info : Mutui under 36, si possono risparmiare anche più di 20mila euro: Alcuni delle principali banche hanno lanciato mutu… - Affaritaliani : Mutui under 36, i giovani possono risparmiare anche più di 20.000 euro - infoiteconomia : 24Max: pratiche raccolte + 112% nel I semestre. Su dell'8% i mutui agli under 36 - infoiteconomia : Mutui under-36: arrivano le prime proposte delle banche - infoiteconomia : Mutui under 36, per i giovani risparmi per più di 20mila euro -