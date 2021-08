Lukaku, addio Inter: clamorosa ipotesi, torna Icardi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lukaku, l’attaccante potrebbe lasciare Milano ma per il ritorno dell’argentino sono legate varie situazioni Getty ImagesPotrebbe essere coinvolto in un clamoroso giro di cessioni di attaccanti su e giù per l’Europa e l’idea non piace affatto ai tifosi Interisti. Romelu Lukaku potrebbe lasciare Milano dopo due anni dove ha assaporato l’amarezza della sconfitta in finale di Europa League e la gioia di riportare lo scudetto all’Inter dopo dieci stagioni. Il Chelsea lo guarda con attenzione (e difficilmente si potrebbe fare in modo diverso) e al belga non dispiacerebbe né l’ingaggio né riprendersi una ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 4 agosto 2021), l’attaccante potrebbe lasciare Milano ma per il ritorno dell’argentino sono legate varie situazioni Getty ImagesPotrebbe essere coinvolto in un clamoroso giro di cessioni di attaccanti su e giù per l’Europa e l’idea non piace affatto ai tifosiisti. Romelupotrebbe lasciare Milano dopo due anni dove ha assaporato l’amarezza della sconfitta in finale di Europa League e la gioia di riportare lo scudetto all’dopo dieci stagioni. Il Chelsea lo guarda con attenzione (e difficilmente si potrebbe fare in modo diverso) e al belga non dispiacerebbe né l’ingaggio né riprendersi una ...

