Inter, Collovati: “Lukaku, l’80% del potenziale nerazzurro. Conte? Aveva capito” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Fulvio Collovati, ha commentato la trattativa fra Inter e Chelsea per il possibile trasferimento ai Blues di Romelu Lukaku. Ecco le sue dichiarazioni sul possibile addio del centravanti belga Leggi su mediagol (Di mercoledì 4 agosto 2021) Fulvio, ha commentato la trattativa frae Chelsea per il possibile trasferimento ai Blues di Romelu. Ecco le sue dichiarazioni sul possibile addio del centravanti belga

Advertising

Mediagol : Inter, Collovati: “Lukaku, l’80% del potenziale nerazzurro. Conte? Aveva capito” - junews24com : Collovati e il paragone su Lukaku: «Anche la Juve ha venduto Zidane» - - gmlavolpe : RT @TUTTOJUVE_COM: Collovati: 'Lukaku, che perdita per l'Inter. Tutti contro la Superlega e poi spendono 130 mln per un giocatore' https://… - TUTTOJUVE_COM : Collovati: 'Lukaku, che perdita per l'Inter. Tutti contro la Superlega e poi spendono 130 mln per un giocatore' - MarkHattyla : @UEFAcom_it @Inter Un collovati qualunque -