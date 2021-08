Brusaferro: “Sì alla terza dose di vaccino per i più fragili” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Silvio Brusaferro in una intervista a La Stampa ha parlato della possibile terza dose di vaccino per i più fragili e dell’importanza in generale della vaccinazione Nei giorni precedenti alcuni paese del mondo, come Israele, hanno iniziato la somministrazione delle terze dosi di vaccino agli ultra 60enni, dopo aver constatato un calo delle difese immunitarie. In Italia, una decisione simile ancora non è stata presa, ma Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, ha dichiarato la possibilità di somministrare ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Silvioin una intervista a La Stampa ha parlato della possibilediper i piùe dell’importanza in generale della vaccinazione Nei giorni precedenti alcuni paese del mondo, come Israele, hanno iniziato la somministrazione delle terze dosi diagli ultra 60enni, dopo aver constatato un calo delle difese immunitarie. In Italia, una decisione simile ancora non è stata presa, ma Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, ha dichiarato la possibilità di somministrare ...

