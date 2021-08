Bonetti: “L’assegno per i figli è un investimento” (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA – “L’assegno per i figli non può essere definito semplicemente come aiuto, è un investimento. Non mi piace che si chiami e si offra come aiuto quel che è già dovuto a titolo di giustizia. Le famiglie svolgono ogni giorno un compito sociale, che è educativo e relazionale: questo compito va loro riconosciuto, ed è quel che facciamo con il Family Act e L’assegno unico e universale”. Così Elena Bonetti (foto), ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, che ha parlato di questi temi in un’intervista pubblicata ieri su “La Nazione”. “Abbiamo deciso di investire nei bambini – spiega ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA – “per inon può essere definito semplicemente come aiuto, è un. Non mi piace che si chiami e si offra come aiuto quel che è già dovuto a titolo di giustizia. Le famiglie svolgono ogni giorno un compito sociale, che è educativo e relazionale: questo compito va loro riconosciuto, ed è quel che facciamo con il Family Act eunico e universale”. Così Elena(foto), ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, che ha parlato di questi temi in un’intervista pubblicata ieri su “La Nazione”. “Abbiamo deciso di investire nei bambini – spiega ...

