Amici 20, il brutto gesto di Deddy fa esplodere Rosa Di Grazia: "Ora basta!" Hanno appassionato i telespettatori in Italia con la loro lovestory avviata ad Amici 20, poi naufragata subito dopo il talent, e in queste ore Rosa Di Grazia e Deddy sono finiti al centro di una guerra esplosa in rete. La battaglia prende vita sui social, con i fan dell'ormai ex coppia che segnalano un atteggiamento del cantante avverso alla ballerina ed ex fiamma, il che ora divide il web in due fazioni tra loro contrapposte: la prima schierata con Rosa e la seconda dalla parte di Deddy. Ma, al riguardo, intanto ha rotto il silenzio la Di Grazia, chiedendo al web di ...

