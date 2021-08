Zoe Kravitz e i segreti della sua beauty routine (Di martedì 3 agosto 2021) Zoe Kravitz non ha mai negato di essere interessata alla cura della pelle e, anzi, ha deciso di condividere con i beauty addicted il segreto della sua routine. Di segreti, in realtà, non ce ne sono poi molti: la vera chiave è la costanza. La figlia dell’iconica star Lenny Kravitz ha raccontato a Vogue US che, prima di tutto, il suo prodotto must have per una sana beauty routine è un latte detergente alla zucca. “Sa di Natale“, ha puntualizzato con tono scherzoso. In particolare, l’attrice sceglie il Pumpkin Cleanser di Rhonda Allison. Ad ... Leggi su velvetmag (Di martedì 3 agosto 2021) Zoenon ha mai negato di essere interessata alla curapelle e, anzi, ha deciso di condividere con iaddicted il segretosua. Di, in realtà, non ce ne sono poi molti: la vera chiave è la costanza. La figlia dell’iconica star Lennyha raccontato a Vogue US che, prima di tutto, il suo prodotto must have per una sanaè un latte detergente alla zucca. “Sa di Natale“, ha puntualizzato con tono scherzoso. In particolare, l’attrice sceglie il Pumpkin Cleanser di Rhonda Allison. Ad ...

