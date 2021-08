Traffico Roma del 03-08-2021 ore 10:30 (Di martedì 3 agosto 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati l’appuntamento con il Traffico in studio Massimo veschi lungo l’attraversamento di Pomezia sulla via Pontina si sta in coda per lavori in direzione Roma la polizia locale poi ci segnala difficoltà di transito per un incidente in via Tenuta del Cavaliere all’altezza di via di lunghezze sul resto della capitale Al momento il Traffico risulta scorrevole ricordiamo comunque che ai Parioli per lavori è chiusa al Traffico fino alle 17 via Gramsci da viale Bruno Buozzi a Piazzale Church i lavori poi proseguiranno anche nei prossimi giorni fino a giovedì 5 agosto dalle 7 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati l’appuntamento con ilin studio Massimo veschi lungo l’attraversamento di Pomezia sulla via Pontina si sta in coda per lavori in direzionela polizia locale poi ci segnala difficoltà di transito per un incidente in via Tenuta del Cavaliere all’altezza di via di lunghezze sul resto della capitale Al momento ilrisulta scorrevole ricordiamo comunque che ai Parioli per lavori è chiusa alfino alle 17 via Gramsci da viale Bruno Buozzi a Piazzale Church i lavori poi proseguiranno anche nei prossimi giorni fino a giovedì 5 agosto dalle 7 ...

Advertising

OttaviDeborah : RT @GRAB_Roma: Finalmente #Colosseo sarà libero da #traffico e #inquinamento. Progetto #GRAB è pronto, s’aspetta ?? da Conferenza Servizi.… - zazoomblog : Traffico Roma del 03-08-2021 ore 10:00 - #Traffico #03-08-2021 #10:00 - EnteRomaNatura : RT @GRAB_Roma: Finalmente #Colosseo sarà libero da #traffico e #inquinamento. Progetto #GRAB è pronto, s’aspetta ?? da Conferenza Servizi.… - 79_Alessio : RT @GRAB_Roma: Finalmente #Colosseo sarà libero da #traffico e #inquinamento. Progetto #GRAB è pronto, s’aspetta ?? da Conferenza Servizi.… - in_appennino : RT muoversintoscan '? In #A1 in direzione Roma: code a tratti per traffico intenso fra Firenze Scandicci e Firenze… -