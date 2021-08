Tita-Banti | “C’era poca gente Sembrava una garetta del circolo”

Advertising

ItaliaTeam_it : OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Che dominio nel Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti t… - Coninews : RUGGI E CATE SONO D'OROOOOOO! ?? A #Tokyo2020 la vela azzurra torna sul gradino più alto del podio! Ruggero #Tita e… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOO! ????? Il sesto posto della medal race basta per conquistare il primo posto sul podio della Vela Nacr… - CorriereCitta : Tita-Banti: “Noi uniti da obiettivo comune” - dazed_iris : RT @Eurosport_IT: ??Vado al massimo Vado a gonfie vele?? Grandi Ruggero Tita e Caterina Banti ???????? #Tokyo2020 | #HomeOfOlympics | #ItaliaT… -

Ultime Notizie dalla rete : Tita Banti

... ORO A! Il medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 si accresce per l'Italia con la conquista della medaglia d'oro per la coppianella vela. Grazie a Ruggeroe Caterinal'...Enoshima - La vela italiana, la FIV, il CONI e tutti gli appassionati festeggiano oggi la medaglia d'oro di Ruggeroe Caterina. Un successo conquistato con forza ed equilibrio grazie a cinque anni d'intenso lavoro con la squadra italiana allenata da Gabriele Bruni. Un Oro che arriva 21 anni dopo quello ...«Da una settimana non dormiamo la notte» confessano i neo campioni olimpici. La telefonata di congratulazioni al trentino di Fugatti con l’invito in piazza Dante per festeggiare ...Il flusso ormai continuo di turisti, stranieri e italiani, presso le isole Egadi, ha indotto le forze dell’ordine a svolgere controlli più serrati. Ed è così che, nella giornata di ieri, i Carabinieri ...