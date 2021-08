Salvini | io capolista a Milano? Se serve mi candido!

(Di martedì 3 agosto 2021) “Semi candido, votano in 1300 comuni, per meè l’anima e il cuore sono a totale disposizione di Luca e della città. Se da candidato o da supporto ad altri candidati lo vedremo”. Così il segretario della Lega Matteoa margine dell’incontro con il candidato sindaco Luca Bernardo nel capoluogo lombardo. “Sono a totale disposizione di

Advertising

preuniop : Matteo Salvini potrebbe pensare di presentarsi come capolista alle prossime amministrative a Milano: 'Se serve mi… - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: 'IO CAPOLISTA A MILANO? SE SERVE, MI CANDIDO' - SALVINI PRONTO AD AIUTARE IL POVERO BERNARDO.. - sole24ore : Amministrative Milano, Salvini: “Io capolista? Se serve mi candido” - Il Sole 24 ORE - soteros1 : RT @Musso___: Elezioni comunali Milano - comune Salvini capolista ?? - DiacFeliciani : RT @Libero_official: L'apertura di #Salvini a una candidatura da capolista a #Milano. Poi sull'obbligo di vaccino per gli insegnanti: 'Perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini capolista

Da www.liberoquotidiano.it luca bernardo matteo'Ioa Milano? Se serve mi candido. Votano 1300 comuni ma ovviamente per me Milano è l'anima e il cuore'. Così il segretario della Lega Matteoa margine ..., se serve mi candido comeAltre News Link utili Marcell Jacobs, chi è la compagna e madre dei suoi figli? Amici di Maria De Filippi: c'è la data d'inizio del talent Hamburger di ...Vertice in Sardegna: rassicurazioni alla Meloni. Lega: "Avanti per vincere nel 2023" Obiettivo 2023. Silvio Berlusconi invita Giorgia Meloni e Ignazio La Russa nel suo quartier generale estivo a Villa ...Bernardo si era detto d'accordo con l'obbligo vaccinale per gli insegnanti. con Salvini si ritrova nelle stoccate all’attuale sindaco Sala: «Periferie abbandonate» ...