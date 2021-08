Prelios acquisisce ramo loan & facility agency e monitoring da Business Support

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) –hanno finalizzato l’accordo per la cessione da parte didella maggioranza deld’azienda attinente alle attività di. La nuova società verrà denominataCredit Agent e sarà guidata da Roberto di Lauro nelle vesti di Direttore Generale. Attraverso questa operazione,conferma la strategia di crescita inadiacenti alle proprie attività ...

