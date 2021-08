-Messico-Brasile 1-4: i verdeoro vanno in finale (Di martedì 3 agosto 2021) Oggi 3 Agosto 2021 nello Stadio Kashima alle ore 10:00 si è disputata la partita Messico-Brasile valida per la semifinale di Tokyo 2020. I primi minuti entrambe le squadre provano a sorprendere gli avversari. Nella prima parte esce fuori il Brasile, ma dopo la mezz’ora il Messico prova ad attaccare ma il risultato resta sullo 0 a 0. Nemmeno il secondo tempo basta per sbloccare il risultato e c’è bisogno dei supplementari e dei rigori per decidere la sfida. Messico-Brasile: formazioni e dove vederla -Messico-Brasile: formazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 3 agosto 2021) Oggi 3 Agosto 2021 nello Stadio Kashima alle ore 10:00 si è disputata la partitavalida per la semidi Tokyo 2020. I primi minuti entrambe le squadre provano a sorprendere gli avversari. Nella prima parte esce fuori il, ma dopo la mezz’ora ilprova ad attaccare ma il risultato resta sullo 0 a 0. Nemmeno il secondo tempo basta per sbloccare il risultato e c’è bisogno dei supplementari e dei rigori per decidere la sfida.: formazioni e dove vederla -: formazioni ...

