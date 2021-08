Liti in giro per i pub e minacce ad una ragazza: nel video rap si atteggiavano a “duri”, per loro scatta il Daspo Willy (Di martedì 3 agosto 2021) Erano tra le comparse del videoclip rap “Fame” realizzato Koussay 7050 e PrynceBaby i ragazzi finiti nel mirino del Questore di Latina per alcuni disordini accaduti nelle zone della movida. Si tratta di tre giovani – B.M. e L.D., entrambi 18enni già noti alle Forze dell’Ordine, e R.G. di 20 anni – resisi autori dell’episodio che ha messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica nel parcheggio adiacente la zona pub. Nella circostanza i tre hanno minacciato gravemente una ragazza, costringendola a fuggire e, per tali fatti, tutti e tre sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di minacce. Non solo. B.M. inoltre, qualche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) Erano tra le comparse delclip rap “Fame” realizzato Koussay 7050 e PrynceBaby i ragazzi finiti nel mirino del Questore di Latina per alcuni disordini accaduti nelle zone della movida. Si tratta di tre giovani – B.M. e L.D., entrambi 18enni già noti alle Forze dell’Ordine, e R.G. di 20 anni – resisi autori dell’episodio che ha messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica nel parcheggio adiacente la zona pub. Nella circostanza i tre hanno minacciato gravemente una, costringendola a fuggire e, per tali fatti, tutti e tre sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di. Non solo. B.M. inoltre, qualche ...

