Jasmine Carrisi positiva al Covid | Al Bano | ' Non sta bene | ma senza vaccino sarebbe stata peggio'

(Di martedì 3 agosto 2021) Leggo che alcuni no - vax, dopo essere stati colpiti dal virus, ora fanno appello a vaccinarsi. Ognuno è libero di vivere e morire come gli pare e piace però questo non può influenzare l'andamento ...

è risultata positiva al Coronavirus. Al Bano ha rotto il silenzio in merito alle sue condizioni. Argomenti trattati Al Banopositiva al Covid Al Bano: i figli ...è risultata positiva al Covid. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è in isolamento e sta facendo i conti con i sintomi. Aveva già ricevuto la prima dose del vaccino e secondo il ...La figlia di Al Bano, Jasmine, ha il Covid: la confessione del cantante, che intanto è stato 'fatto fuori' dalla prossima edizione di The Voice Senior.Jasmine Carrisi è risultata positiva al Coronavirus. Al Bano ha rotto il silenzio in merito alle sue condizioni.