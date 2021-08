Gigi D’Alessio papà per la quinta volta: la giovane fidanzata Denise è incinta (Di martedì 3 agosto 2021) Gigi D’Alessio papà per la quinta volta. Questo è quello che Chi ha definito lo scoop dell’estate e che troveremo, ben documentato, proprio all’interno del suo nuovo numero in uscita domani. Da qualche settimana si parla del nuovo amore di Gigi D’Alessio, la giovane Denise di 26 anni più giovane, e adesso non solo ci sono le foto ufficiali, o quasi, ma anche un bel pancione che fa capolino tra le onde della loro calda estate al mare. In particolare, il settimanale Chi pubblicherà nel numero in edicola da mercoledì 4 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 3 agosto 2021)per la. Questo è quello che Chi ha definito lo scoop dell’estate e che troveremo, ben documentato, proprio all’interno del suo nuovo numero in uscita domani. Da qualche settimana si parla del nuovo amore di, ladi 26 anni più, e adesso non solo ci sono le foto ufficiali, o quasi, ma anche un bel pancione che fa capolino tra le onde della loro calda estate al mare. In particolare, il settimanale Chi pubblicherà nel numero in edicola da mercoledì 4 ...

