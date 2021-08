Enrico Varriale non è più vicedirettore di Rai Sport (Di martedì 3 agosto 2021) Enrico Varriale Cambiamenti in vista a Rai Sport, dove Enrico Varriale non è più vicedirettore. Il giornalista napoletano, “simpatizzante” tifoso della squadra della sua città (il Napoli), aveva assunto il mandato nel 2019. I nuovi vertici Rai – la presidente Marinella Solfi e l’amministratore delegato Carlo Fuortes – non hanno infatti rinnovato il suo incarico. Come riporta TPI, è stato comunicato al Cdr di Rai Sport che la vicedirezione di Marco Civoli e Alessandra De Stefano, in scadenza il 1° agosto, è invece prorogata di un anno, mentre l’incarico di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 3 agosto 2021)Cambiamenti in vista a Rai, dovenon è più. Il giornalista napoletano, “simpatizzante” tifoso della squadra della sua città (il Napoli), aveva assunto il mandato nel 2019. I nuovi vertici Rai – la presidente Marinella Solfi e l’amministratore delegato Carlo Fuortes – non hanno infatti rinnovato il suo incarico. Come riporta TPI, è stato comunicato al Cdr di Raiche la vicedirezione di Marco Civoli e Alessandra De Stefano, in scadenza il 1° agosto, è invece prorogata di un anno, mentre l’incarico di ...

