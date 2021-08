Catania, conti pignorati e stipendi non pagati: ora si rischia il -2 (Di martedì 3 agosto 2021) Possibile partenza ad handicap per la squadra rossazzurra nel prossimo campionato di Serie C: la situazione Leggi su mediagol (Di martedì 3 agosto 2021) Possibile partenza ad handicap per la squadra rossazzurra nel prossimo campionato di Serie C: la situazione

Advertising

Mediagol : Catania, conti pignorati e stipendi non pagati: ora si rischia il -2 - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Catania, conti pignorati. Rossazzurri senza stipendi' - catania_turi : @GiuseppeConteIT Giuseppe tu che sei avvocato mi potresti dire anche in pvt alla mia e-mail : augustovitolimonelli… - Agricolturabio1 : RT @roberto2_lamela: Nuovi guai per il sindaco di #Catania Salvo #Pogliese (CHE NON FA UN ZZO PER LA CITTA'. @ComunediCatania), condanna de… - roberto2_lamela : Nuovi guai per il sindaco di #Catania Salvo #Pogliese (CHE NON FA UN ZZO PER LA CITTA'. @ComunediCatania), condanna… -