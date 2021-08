Andrew Howe si ritira: “Carriera mediocre e da sopravvalutato” (Di martedì 3 agosto 2021) Andrew Howe è stata una grande speranza per l’atletica italiana negli anni passati, oggi annuncia il ritiro: una Carriera piena di rimpianti. La vittoria di Andrew Howe (Getty Images)Andrew Howe è stato il volto dell’atletica italiana per anni, il grande pubblico lo ha conosciuto e tifato per lui. Un grande talento, che è riuscito a conquistare il record italiano di salto in lungo, sia indoor che all’aperto. In questa specialità ha ottenuto anche il titolo di campione europeo a Göteborg 2006 e campione europeo indoor a Birmingham 2007, nonché vicecampione mondiale a Osaka ... Leggi su vesuvius (Di martedì 3 agosto 2021)è stata una grande speranza per l’atletica italiana negli anni passati, oggi annuncia il ritiro: unapiena di rimpianti. La vittoria di(Getty Images)è stato il volto dell’atletica italiana per anni, il grande pubblico lo ha conosciuto e tifato per lui. Un grande talento, che è riuscito a conquistare il record italiano di salto in lungo, sia indoor che all’aperto. In questa specialità ha ottenuto anche il titolo di campione europeo a Göteborg 2006 e campione europeo indoor a Birmingham 2007, nonché vicecampione mondiale a Osaka ...

Advertising

giancalsp : @alfonsodiana89 @eliaa_mauri Poi porta pure male.fabio Basile ha passato 4 anni a farsi reality,per non parlare di… - andrealecl16 : @ohitsgio_ Yep Prima faceva salto in lungo ma si faceva spesso i tendini Diciamo che per un saltatore in lungo è mo… - StefSpA_ : @DrManq La cosa sicura è che la combo che ti frega è pelle scura + nome straniero, per conferme citofonare Fiona May o Andrew Howe - fedecara89 : @Morbilla_ Sono d'accordo con te eh, sia chiaro. La mia domanda però è: con Fiona May, con Andrew Howe (per fare i… - Cookiehnut : @JeSuisCharallie @ThePallazzo Fa il mediocre a quanto pare -