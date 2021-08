Allerta gialla per temporali: le previsioni di Arpa Piemonte (Di martedì 3 agosto 2021) Come annunciato, nel pomeriggio odierno infiltrazioni di aria più fresca in quota hanno attivato dei rovesci e temporali sparsi sulla regione, di intensità debole localmente moderata, in esaurimento ... Leggi su torinotoday (Di martedì 3 agosto 2021) Come annunciato, nel pomeriggio odierno infiltrazioni di aria più fresca in quota hanno attivato dei rovesci esparsi sulla regione, di intensità debole localmente moderata, in esaurimento ...

Advertising

ComuneMI : ??Per domani, mercoledì 4 agosto, alle 12 ? è stata emanata un'allerta #meteo gialla per rischio idrogeologico e per… - ArpaPiemonte : Allerta gialla. Oggi rovesci e #temporali sul Piemonte, più intensi a nord del Po. Attenuazione in serata. Dalle or… - Agenzia_Ansa : Il maltempo non lascia il Centronord: nuova fase instabile in arrivo ed è allerta gialla in Liguria, Toscana, Piemo… - comunetn : RT @dpcpat1: ALLERTA ORDINARIA (GIALLA) TEMPORALI, VENTO FORTE, IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA temporali, vento forte, idrogeologica ed idrauli… - alcinx : RT @ComuneMI: ??Per domani, mercoledì 4 agosto, alle 12 ? è stata emanata un'allerta #meteo gialla per rischio idrogeologico e per temporali… -