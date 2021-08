“Addio ” Enrico Varriale | il triste annuncio della Rai

(Di martedì 3 agosto 2021) “La Rai svolge un ruolo primario nella costruzionecoesione e inclusione sociale e ha bisogno di avere il coraggio e le energie positive per innovare e sperimentare. Un obiettivo che in questi giorni si rinnova attraverso un consiglio di amministrazione che avvia il suo percorso pienamente consapevolenecessità di un forte cambiamento per affrontare adeguatamente le grandi sfide culturali, economiche e tecnologiche dei prossimi anni, indispensabili per la nostra azienda”. Lo scrivono in una lettera congiunta indirizzata ai dipendenti i nuovi vertici Rai, la presidente Marinella Soldi e l’amministratore delegato Carlo Fuortes. “È per noi un ...

Advertising

scudo75 : Spiace direttore... ?????????????? - LazioNews_24 : #Enrico #Varriale non sarà più vicedirettore di #Rai #Sport. Le ultime - Vladimir65 : La Rai retrocede Enrico Varriale: niente più carica da vice-direttore di RaiSport - Il Tempo… - EMemelli : - ImpieriFilippo : RT @tempoweb: La #Rai retrocede #EnricoVarriale Niente più carica da vice-direttore di #RaiSport #varriale #tv #3agosto #iltempoquotidiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Enrico

LA NAZIONE

Brutte notizie perVarriale in Rai. Il giornalista napoletano, tanto inviso ai tifosi della Juventus per i suoi messaggi su Twitter che tendono spesso ad attaccare la squadra bianconera, non sarà più il vice - ......contro l'attuale proprietà nerazzurra ci pensa anche un tifoso di eccezione comeMentana che ... e ora si fa strada addirittura la possibilità di undi Lukaku . E' come se dopo aver vinto ...Addio treni lumaca sull’Fcu . E’ stato depositato da Italferr il progetto per la messa in sicurezza e la velocizzazione della tratta ...Enrico Varriale non sarà più vicedirettore di Rai Sport. L’indiscrezione rilanciata sul giornalista sportivo Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il giornalista Enrico Varriale non sarebbe stato co ...