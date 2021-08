Sfumature di spregiudicatezza nei ritratti di donna verdiani

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 3 agosto 2021) Giunto alla 57esima edizione, il Macerata Opera Festival festeggia i cento anni dalla conversione in luogo di spettacoli teatrali dell’arena in cui si svolge, oggi nota come Sferisterio, inaugurata quasi duecento anni fa per il gioco della «palla al bracciale». Nel 1921 il conte Pier Alberto Conti allestì Aida di Giuseppe Verdi per amore della moglie, il soprano Francisca Solari, che vestiva i panni della protagonista. L’avventura lirica maceratese nasce dunque per amore di unae attorno a un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.