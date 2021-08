Samuele Burgo, chi è l’atleta siracusano: carriera e successi (Di martedì 3 agosto 2021) Samuele Burgo, è l’atleta originario di Siracusa che gareggia a Tokyo nella disciplina canoa, dopo una serie di lunghe procedure e controlli è riuscito ad accedere in Giappone solo alle ore 22. Samuele Burgo, chi è il canoista azzurro qualificatosi in semifinale (Foto dal web)L’avventura olimpica dell’atleta siracusano è cominciata circa 5 giorni fa, rappresenta l’Italia nella disciplina della canoa, nel K1 il 2 e 3 Agosto gareggerà e nel K2 scenderà in “campo” il 4 e 5 Agosto. Il caldo e l’umidità sono i primi avversari da sconfiggere, in pochi giorni è ... Leggi su ck12 (Di martedì 3 agosto 2021), èoriginario di Siracusa che gareggia a Tokyo nella disciplina canoa, dopo una serie di lunghe procedure e controlli è riuscito ad accedere in Giappone solo alle ore 22., chi è il canoista azzurro qualificatosi in semifinale (Foto dal web)L’avventura olimpica delè cominciata circa 5 giorni fa, rappresenta l’Italia nella disciplina della canoa, nel K1 il 2 e 3 Agosto gareggerà e nel K2 scenderà in “campo” il 4 e 5 Agosto. Il caldo e l’umidità sono i primi avversari da sconfiggere, in pochi giorni è ...

Eurosport_IT : MA CHE RIMONTA HA FATTO?! GRANDE SAMUELE! ???????? Burgo chiude al secondo posto e strappa il pass per la semifinale:… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Batteria ? Il terzo posto di Samuele Burgo gli vale l'accesso ai quarti di finale: alle 5.22 si torna in acqua per punta… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: MA CHE RIMONTA HA FATTO?! GRANDE SAMUELE! ???????? Burgo chiude al secondo posto e strappa il pass per la semifinale: bravo,… - farfarello13 : RT @Eurosport_IT: MA CHE RIMONTA HA FATTO?! GRANDE SAMUELE! ???????? Burgo chiude al secondo posto e strappa il pass per la semifinale: bravo,… - 123stella16 : RT @Eurosport_IT: MA CHE RIMONTA HA FATTO?! GRANDE SAMUELE! ???????? Burgo chiude al secondo posto e strappa il pass per la semifinale: bravo,… -