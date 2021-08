Pfizer e Moderna, aumenta prezzo vaccini (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Le aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna hanno deciso di aumentare il prezzo dei rispettivi vaccini anti-Covid consegnati all’Ue, perché lo hanno adattato alle varianti. Lo ha confermato il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, nel corso di un’intervista a Radio France Internationale (RFI) Corrono i contagi in Europa spinti dalla variante Delta e, in parallelo, si fa strada l’ipotesi di dover ricorrere anche ad una terza dose, specie per i più fragili. E arriva l’aumento del prezzo dei vaccini per il Covid. A lanciare l’indiscrezione ieri ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Le aziende farmaceutichehanno deciso dire ildei rispettivianti-Covid consegnati all’Ue, perché lo hanno adattato alle varianti. Lo ha confermato il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, nel corso di un’intervista a Radio France Internationale (RFI) Corrono i contagi in Europa spinti dalla variante Delta e, in parallelo, si fa strada l’ipotesi di dover ricorrere anche ad una terza dose, specie per i più fragili. E arriva l’aumento deldeiper il Covid. A lanciare l’indiscrezione ieri ...

