MotoGP, Marini: "In team con Vale? Un sogno. Della Hyundai i20 R5 non ricordavo come si metteva la folle" (Di lunedì 2 agosto 2021) "Quando abbiamo provato il percorso durante le ricognizioni ho pensato: 'Qui finiamo giù dalla scarpata', però dopo qualche passaggio capisci il tuo limite e fin dove puoi spingerti" - esordisce così ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 2 agosto 2021) "Quando abbiamo provato il percorso durante le ricognizioni ho pensato: 'Qui finiamo giù dalla scarpata', però dopo qualche passaggio capisci il tuo limite e fin dove puoi spingerti" - esordisce così ...

Advertising

SkySportMotoGP : Luca Marini: 'Valentino deciderà per il meglio' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - AyaSofi3 : @SkyRacingTeam @Luca_Marini_97 @MotoGP @VRRidersAcademy @esponsoramagp @SkySportMotoGP 2022 vale to aramco VR46 20… - KZeneise : ... sarà una disfatta... Vedrete. - ThomasBaujard : RT @gponedotcom: Luca Marini: senza Valentino la MotoGP non sarà più la stessa - Jessigirl2017 : RT @MuchapichaGPs: 'MotoGP sin Valentino no seria lo mismo'... (by @Luca_Marini_97) ?????? -