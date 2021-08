Mesi fa il Napoli ha citato anche Allan per l’ammutinamento (Di lunedì 2 agosto 2021) Lascia il Napoli e finisci in tribunale. La sorte di Hysaj, è toccata anche ad Allan che in realtà avendo lasciato il club prima di Hysaj (andò all’Everton), è stato citato prima dell’albanese. Ma la notizia è diventata pubblica oggi, scritta dal quotidiano Repubblica. In realtà il tutto risale a tre Mesi fa. Non si è ancora risolta la vertenza. Repubblica scrive che il brasiliano ha scelto Roberto Ninno come arbitro nella contesa. Il club lo ha citato due volte: sia per l’ammutinamento in sé sia per la lite con Edo De Laurentiis. Il che equivarebbe al 50% dello stipendio, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 agosto 2021) Lascia ile finisci in tribunale. La sorte di Hysaj, è toccataadche in realtà avendo lasciato il club prima di Hysaj (andò all’Everton), è statoprima dell’albanese. Ma la notizia è diventata pubblica oggi, scritta dal quotidiano Repubblica. In realtà il tutto risale a trefa. Non si è ancora risolta la vertenza. Repubblica scrive che il brasiliano ha scelto Roberto Ninno come arbitro nella contesa. Il club lo hadue volte: sia perin sé sia per la lite con Edo De Laurentiis. Il che equivarebbe al 50% dello stipendio, ...

Advertising

SIAE_Official : ??Oggi, 100 anni fa, moriva a Napoli il tenore che ha portato l'Italia nel mondo. Dopo mesi di malattia, si spegneva… - napolista : La contesa giudiziaria è ancora in piedi, il club ha chiesto 160mila euro per l’ammutinamento e per la lite con Edo… - Fede_Rico74 : Il #Psg esonerò #Tuchel a dicembre, il #Chelsea esonerò Lampard e prese Tuchel. Morale della favola, Tuchel in 5 me… - umbertoec : RT @SIAE_Official: ??Oggi, 100 anni fa, moriva a Napoli il tenore che ha portato l'Italia nel mondo. Dopo mesi di malattia, si spegneva a 48… - ale_clem : RT @mattinodinapoli: Galleria Vittoria, è ufficiale: partono i lavori dell'Anas dureranno 4 mesi -