Italia spaccata in due: tra maltempo e caldo record (Di lunedì 2 agosto 2021) Temporali, grandinate e nubifragi al Nord tra martedì e giovedì, caldo record al Sud con nuove punte di 44-45°C sulla Sicilia: ecco il meteo a due facce Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 agosto 2021) Temporali, grandinate e nubifragi al Nord tra martedì e giovedì,al Sud con nuove punte di 44-45°C sulla Sicilia: ecco il meteo a due facce

Ultime Notizie dalla rete : Italia spaccata Italia spaccata in due: tra maltempo e caldo record Purtropo, però, potrebbe trattarsi di una semplice tregua perché l'anticiclone africano sembra nuovamente propenso a volersi nuovamente espandere verso il Centro - Sud Italia anche per la settimana ...

