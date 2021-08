Green pass, Landini: “Non diventi strumento per licenziare o demansionare. Obbligo deve essere sancito solo per legge” (Di lunedì 2 agosto 2021) Nel corso dell’incontro con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, “abbiamo detto che il Green pass non può diventare uno strumento che le aziende possono utilizzare per demansionare, licenziare o discriminare i lavoratori e le lavoratrici”. A riferirlo è stato il leader della Cgil Maurizio Landini, al termine dell’incontro con il Premier a Palazzo Chigi. “Per noi non esiste nessun accordo sindacale che possa sancire l’Obbligo vaccinale per i lavoratori, perché una materia di questa natura può essere sancito solo da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Nel corso dell’incontro con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, “abbiamo detto che ilnon può diventare unoche le aziende possono utilizzare pero discriminare i lavoratori e le lavoratrici”. A riferirlo è stato il leader della Cgil Maurizio, al termine dell’incontro con il Premier a Palazzo Chigi. “Per noi non esiste nessun accordo sindacale che possa sancire l’vaccinale per i lavoratori, perché una materia di questa natura puòda ...

