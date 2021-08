Ginnastica | Simone Biles torna in gara alle Olimpiadi! Domani la Finale alla trave | difficoltà superate?

(Di lunedì 2 agosto 2021)disputerà ladelle Olimpiadi di Tokyo 2021! Dopo aver rinunciato agli atti conclusivi nel concorso generale, al volteggio,parle asimmetriche e al corpo libero, la statunitense ha deciso di salire nuovamente su un attrezzo e di prendere parteche chiuderà i Giochi per quanto riguarda laartistica. L’appuntamento è per martedì 3 agosto (ore 10.50). La 24enne avrebbe dovuto dominare questa rassegna a cinque cerchi (si parlava di cinque medaglie d’oro) ed era attesa ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Simone

La superstar dellastatunitenseBiles ha abbandonato la gara a squadre, spiegando alle compagne e ai giornalisti di non essere nello stato d'animo giusto per competere. 'Questi ......3) ma alla fine è risultato decisivo il maggior coefficiente di difficoltà dell'americana Jade Carey che regala la medaglia agli Stati Uniti anche in assenza diBiles. Che ha tifato scatenata ...Simone Biles disputerà la Finale alla trave delle Olimpiadi di Tokyo 2021! Dopo aver rinunciato agli atti conclusivi nel concorso generale, al volteggio, alle parallele asimmetriche e al corpo libero, ...Vanessa Ferrari è nella storia. Il Settebello ha pareggiato 5-5 con l'Ungheria mentre le azzurre del volley hanno perso con gli Usa ma sono qualificate nei quarti. L'Italia tocca quota 29 medaglie e s ...