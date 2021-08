Francesco Sarcina, l’idea per ripartire: «Un fan club 3.0, scommettendo sui live» (Di lunedì 2 agosto 2021) Lo scorso 18 luglio, a San Benedetto del Tronto, il rock de Le Vibrazioni è tornato a scaldare i cuori, dal vivo. Dopo 18 terribili mesi di casse spente, il mondo della musica sta provando infatti a ripartire, con cautela e speranza. Ecco che in questo momento così particolare, la band capitanata da Francesco Sarcina ha deciso di aderire ad un’idea innovativa realizzata da Artist First, etichetta leader di produzione e distribuzione discografica, con ANote Music, principale piattaforma di investimento in diritti musicali: la prima quotazione al mondo aperta al pubblico per i diritti di immagine di un artista. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 agosto 2021) Lo scorso 18 luglio, a San Benedetto del Tronto, il rock de Le Vibrazioni è tornato a scaldare i cuori, dal vivo. Dopo 18 terribili mesi di casse spente, il mondo della musica sta provando infatti a ripartire, con cautela e speranza. Ecco che in questo momento così particolare, la band capitanata da Francesco Sarcina ha deciso di aderire ad un’idea innovativa realizzata da Artist First, etichetta leader di produzione e distribuzione discografica, con ANote Music, principale piattaforma di investimento in diritti musicali: la prima quotazione al mondo aperta al pubblico per i diritti di immagine di un artista.

