Dl Semplificazioni bis | Fond Inarcassa | “Sì a rotazione affidamenti sotto 139mila euro”

(Di lunedì 2 agosto 2021) “Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge ‘bis’ 77/2021. Nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera è stata introdotta una correzione in riferimento aglidirettila soglia dei 139 mila. Nel rispetto del principio di, la stazione appaltante farà ricadere la scelta su quei soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. Altre modifiche di interesse della professione riguardano le procedure di accesso al superbonus. Confermato, invece, l’appalto integrato fino al 30 ...

Roma, 2 ago. - "Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 'semplificazioni bis' 77/2021. Nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera è stata introdotta una correzione in riferimento agli affidamenti diretti sotto la soglia dei 139 mila euro. Nel rispetto del principio di rotazione, la stazione appaltante farà ricadere la scelta su quei soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. Altre modifiche di interesse della professione riguardano le procedure di accesso al superbonus. Confermato, invece, l'appalto integrato fino al 30 giugno 2023". Il decreto Semplificazioni, convertito in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (G.U. n. 81 del 30 luglio 2021) tra le molte novità, introduce anche modifiche alla disciplina degli appalti pubblici.