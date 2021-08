Conte dice addio al “fine processo mai” e invita i suoi a un «nuovo corso»

(Di lunedì 2 agosto 2021) «È sbagliato schiacciare un cittadino con uninfinito»:il neoleader dei 5 Stelle. Che quindi striglia gli assenti in Aula e assicura la fiducia sulla riforma della giustizia «Non abbiamo più la visione che ilnon debba mai finire». E ancora: «È sbagliato schiacciare un cittadino con uninfinito». Sarebbero queste le parole pronunciate dal leader in pectore del M5S, Giuseppe, durante l’assemblea congiunta di deputati e senatori pentastellati sulla riforma della giustizia. Parole che segnano un cambio di rotta definitivo con l’Avvocato ...

ROMA - 'Mai pensato a causare una crisi di governo'. Lol'ex premier Giuseppein un'intervista al quotidiano La Stampa. Sulla fiducia alla riforma della Giustiziaassicura: 'Nel nuovo corso del M5S la presenza compatta sarà la cifra della ...8.38 Giustizia,:M5S compatto su fiducia "Mai pensato a causare una crisi di governo". Lol'ex premier e leader in pectore dei 5 Stelle,, alla Stampa. La fiducia alla riforma della giustizia? "E' assicurata", dichiara. "Nel nuovo corso del M5S la presenza compatta sarà la cifra ...Misura che “non si discute”, afferma il leader in pectore del Movimento 5 Stelle in un’intervista a La Stampa. Il Movimento 5 Stelle assicura la sua lealtà quindi: “Mai pensato di causare una crisi di ...La riforma Cartabia del processo penale, come da calendario dei lavori, arriva nell’aula della Camera alle due del pomeriggio di domenica 1 ...