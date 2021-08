Choc a Lettere | 74enne ucciso in auto a colpi di pistola | indagano i Carabinieri

Leggi su 2anews

(Di lunedì 2 agosto 2021) Cronaca di Napoli: ieri sera un uomo di 74 anni (ex elicotterista dell’Aeronautica) è statod’arma da fuoco mentre si trovava nella suaieri sera a, città sui Monti Lattari in provincia di Napoli, dove un uomo di 74 anni, Domenico Giordano (ex elicotterista dell’Aeronautica, incensurato), è