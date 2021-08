Calciomercato Sampdoria, è sfida a cinque per Ricci (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato Sampdoria, Matteo Ricci è svincolato dopo la stagione allo Spezia: sul giocatore tante squadre di A. Fiorentina in vantaggio Il Calciomercato di Serie A sta risentendo dei problemi economici legati alla pandemia. Per questo alletta molti club il nome di Matteo Ricci, svincolatosi dallo Spezia. Anche la Sampdoria ha seguito l’attaccante. Tutti gli aggiornamenti. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport Ricci piace molto al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ma i rossoblù non sono i soli sul classe ’94. Anche ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021), Matteoè svincolato dopo la stagione allo Spezia: sul giocatore tante squadre di A. Fiorentina in vantaggio Ildi Serie A sta risentendo dei problemi economici legati alla pandemia. Per questo alletta molti club il nome di Matteo, svincolatosi dallo Spezia. Anche laha seguito l’attaccante. Tutti gli aggiornamenti. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sportpiace molto al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ma i rossoblù non sono i soli sul classe ’94. Anche ...

clubdoria46 : Calciomercato #Sampdoria, per #Ricci forte la concorrenza di un club di A #seriea #calciomercato - facciologianlu : RT @NicoSchira: #Salernitana in chiusura per il prestito di Federico #Bonazzoli dalla #Sampdoria. #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @SalernoSport24: ??? Stretta finale per l'attaccante della #Sampdoria #SerieA #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @clubdoria46: #Calciomercato #Sampdoria, #Murillo al #CeltaVigo grazie alla #Fiorentina? La situazione #samp - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: #Salernitana in chiusura per il prestito di Federico #Bonazzoli dalla #Sampdoria. #calciomercato -