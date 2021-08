Calciomercato Juventus, Cherubini tenta il colpo a centrocampo (Di lunedì 2 agosto 2021) Si scalda la pista Miralem Pjanic in casa Juventus: secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’agente del centrocampista bosniaco, a breve, incontrerà Cherubini per parlare del futuro del suo assistito. Ramadani, infatti, vorrebbe riportare Pjanic a Torino. Il Barcellona, dal canto suo, avrebbe deciso di liberare il regista in prestito biennale. Non è da escludere, però, una cessione a zero: in questo caso, tuttavia, Pjanic chiederebbe una buonuscita. La pista potrebbe diventare calda a brevissimo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 agosto 2021) Si scalda la pista Miralem Pjanic in casa: secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’agente del centrocampista bosniaco, a breve, incontreràper parlare del futuro del suo assistito. Ramadani, infatti, vorrebbe riportare Pjanic a Torino. Il Barcellona, dal canto suo, avrebbe deciso di liberare il regista in prestito biennale. Non è da escludere, però, una cessione a zero: in questo caso, tuttavia, Pjanic chiederebbe una buonuscita. La pista potrebbe diventare calda a brevissimo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

