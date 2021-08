Amedeo Giurazza confermato nel consiglio direttivo dell’Aifi

Advertising

speroncini : Lieto di rappresentare il #venturecapital in Italia insieme ai colleghi Amedeo Giurazza Enrico Resmini Giacomo Se… -

Ultime Notizie dalla rete : Amedeo Giurazza

Il Denaro

... Yann Chareton, Ardian Italy; Raffaella Copper, Macquarie Asset Management / Macquarie Infrastructure and Real Assets; Giovanna Dossena, Avm Gestioni; Stefano Ghetti, Wise;, Vertis; ...Prima e unica Sgr del Sud Vertis Sgr nasce nel 2007 su iniziativa del Ceoe del vice presidente Renato Vannucci che, dopo oltre 20 anni di esperienza nell'intermediazione finanziaria ...Amedeo Giurazza, Ceo e fondatore di Vertis Sgr, è stato confermato nel consiglio direttivo dell. Aifi, rinnovato e ampliato a 20 componenti (qui il comunicato stampa) per poter rappresentare meglio tu ...Da Unicredit sono in arrivo 32 borse di studio in Economia e Finanza e 750 mila euro per progetti a favore dei minori disagiati. Cipolletta al completo. Ibla capital riporta in bonis Natural Way. Fede ...