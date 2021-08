Agenzia per la cybersicurezza, l’appello di Gabrielli: “Ora l’Italia deve correre” (Di lunedì 2 agosto 2021) Conto alla rovescia per la nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Nell’arco di questa settimana l’organismo dovrebbe ricevere il via libera definitivo dal Parlamento e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli, fa il punto. In un’intervista a Repubblica, Gabrielli – che gestirà le questioni della cybersicurezza – rivolge un appello a tutti perché adesso “bisogna correre“. “Due Paesi come la Germania e la Francia si sono dotati di un’Autorità nazionale di resilienza cybernetica già da molto tempo – sottolinea – La Germania nel 1991, la Francia nel ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 2 agosto 2021) Conto alla rovescia per la nuovaper lanazionale (Acn). Nell’arco di questa settimana l’organismo dovrebbe ricevere il via libera definitivo dal Parlamento e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Franco, fa il punto. In un’intervista a Repubblica,– che gestirà le questioni della– rivolge un appello a tutti perché adesso “bisogna“. “Due Paesi come la Germania e la Francia si sono dotati di un’Autorità nazionale di resilienza cybernetica già da molto tempo – sottolinea – La Germania nel 1991, la Francia nel ...

